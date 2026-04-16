Mais uma fera confirmada no Estoril Open: Rublev junta-se a Ruud, Wawrinka, Fokina e Nuno Borges

Andrey Rublev, o atual número 15 do mundo, vai estar no Estoril Open no verão, anunciou a organização esta quinta-feira.

Trata-se de um regresso do tenista russo, de 28 anos, que se estreou por cá em 2017, quando ainda estava longe das vertigens do topo da montanha ATP.

"Estou ansioso e super entusiasmado", confessou em declarações ao site da organização. "Estou à espera de encontrar um grande ambiente, grandes adeptos e um grande torneio, porque Portugal é um país que adoro. Até já."

O currículo de Rublev impressiona: 17 títulos ATP (seis deles em terra batida, como no Estoril), top-10 durante cinco anos consecutivos, vencedor dos Masters 1000 de Monte Carlos e Madrid e atingiu, em 10 ocasiões, os quartos de final de majors.

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Foi um dos primeiros atletas a opor-se publicamente à invasão russa na Ucrânia. “No war please”, escreveu na lente de uma câmera de televisão num torneio no Dubai, um dia depois de Putin ter dado o OK para a operação militar que se arrasta até aos dias de hoje.