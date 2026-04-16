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Ténis
Mais uma fera confirmada no Estoril Open: Rublev junta-se a Ruud, Wawrinka, Fokina e Nuno Borges
16 abr, 2026 - 12:20 • Hugo Tavares da Silva
Quase 10 anos depois, tenista russo regressa ao Estoril. "Estou à espera de encontrar um grande ambiente, grandes adeptos e um grande torneio, porque Portugal é um país que adoro. Até já."
Andrey Rublev, o atual número 15 do mundo, vai estar no Estoril Open no verão, anunciou a organização esta quinta-feira.
Trata-se de um regresso do tenista russo, de 28 anos, que se estreou por cá em 2017, quando ainda estava longe das vertigens do topo da montanha ATP.
"Estou ansioso e super entusiasmado", confessou em declarações ao site da organização. "Estou à espera de encontrar um grande ambiente, grandes adeptos e um grande torneio, porque Portugal é um país que adoro. Até já."
O currículo de Rublev impressiona: 17 títulos ATP (seis deles em terra batida, como no Estoril), top-10 durante cinco anos consecutivos, vencedor dos Masters 1000 de Monte Carlos e Madrid e atingiu, em 10 ocasiões, os quartos de final de majors.
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Foi um dos primeiros atletas a opor-se publicamente à invasão russa na Ucrânia. “No war please”, escreveu na lente de uma câmera de televisão num torneio no Dubai, um dia depois de Putin ter dado o OK para a operação militar que se arrasta até aos dias de hoje.
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Um ano depois, exatamente no mesmo torneio e onde repetiu a presença na final, insistiu na mensagem: “Não podemos agir como se nada estivesse a acontecer. É horrível. É uma loucura que tantos cidadãos estejam a sofrer, a morrer”.
“Rubl” começou a jogar ténis com três anos e até dormia com a raquete às vezes. Fala russo, inglês e espanhol. Gosta de boxe, música e basquetebol, uma paixão que o leva a apoiar os Golden State Warriors. O pai foi pugilista, a mãe uma treinadora de ténis. Cresceu a admirar Marat Safin, que é o seu treinador.
A 11ª edição do Estoril Open vai juntando nomes pesados que, certamente, vão atrair muitos amantes da modalidade. Antes de Rublev já tinham sido confirmados Casper Ruud, Stan Wawrinka, Alejandro Davidovich Fokina e Nuno Borges.
O torneio que volta a pertencer ao circuito ATP disputa-se numa altura diferente este ano, entre 18 e 26 de julho, no Clube de Ténis do Estoril.
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