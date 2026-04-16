  • Bola Branca 18h17
  • 16 abr, 2026
Rafael Reis perde amarela, Iván Romeo ganha etapa no “Gran Camiño”

16 abr, 2026 - 17:49

Afinal, é Pinarello o novo camisola amarela, após correção dos comissários da corrida.

O português Rafael Reis (Anicolor) perdeu a liderança n’ “O Gran Camiño” em bicicleta após a terceira etapa da prova espanhola.

O ciclista luso chegou a 4.40 minutos do vencedor do dia, o espanhol Iván Romeo (Movistar).

Já o italiano Alessandro Pinarello (NSN) é o novo camisola amarela, após correção dos comissários da prova. De recordar que chegou a ser Jorgen Nordhagen (Visma-Lease a Bike) a ser felicitado e a receber o prémio de líder.

Esta sexta-feira é dia da etapa rainha, com três contagens de montanha nos últimos 35 km.

[atualizado às 19h18. Organização mudou o dono da camisola amarela]

