- Bola Branca 18h15
- 15 abr, 2026
-
Ténis
"Senti que o pulso cedeu e a dor foi-se agravando": Carlos Alcaraz desiste em Barcelona
16 abr, 2026 - 10:12 • Lusa
O tenista espanhol Carlos Alcaraz, número dois do ranking mundial, desistiu esta quinta-feira do torneio ATP 500 de Barcelona devido a dores no pulso, sentidas durante o encontro da primeira ronda.
"Não vou poder continuar neste torneio. Como viram, ontem [terça-feira] durante o jogo senti que o pulso cedeu e a dor foi-se agravando", afirmou o espanhol, em conferência de imprensa.
Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui
Alcaraz tinha vencido na terça-feira o finlandês Otto Virtanen, por 6-4 e 6-2, mas recorreu a assistência médica durante o encontro devido às queixas no pulso direito.
"É uma lesão mais séria do que o esperado e tenho de ouvir o meu corpo. É com muita tristeza que tenho de regressar a casa", acrescentou o tenista.
O espanhol, de 22 anos, é agora dúvida para o Masters 1000 de Madrid, na próxima semana, numa fase decisiva da temporada de terra batida antes de Roland Garros.
A desistência de Alcaraz, num torneio em que chegou à final na temporada passada, permitirá que o rival italiano Jannik Sinner, que assumiu recentemente a liderança, consolide o primeiro lugar do ranking.
- Bola Branca 18h15
- 15 abr, 2026
-