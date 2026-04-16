"Senti que o pulso cedeu e a dor foi-se agravando": Carlos Alcaraz desiste em Barcelona

16 abr, 2026 - 10:12 • Lusa

O tenista espanhol Carlos Alcaraz, número dois do ranking mundial, desistiu esta quinta-feira do torneio ATP 500 de Barcelona devido a dores no pulso, sentidas durante o encontro da primeira ronda.

"Não vou poder continuar neste torneio. Como viram, ontem [terça-feira] durante o jogo senti que o pulso cedeu e a dor foi-se agravando", afirmou o espanhol, em conferência de imprensa.

Alcaraz tinha vencido na terça-feira o finlandês Otto Virtanen, por 6-4 e 6-2, mas recorreu a assistência médica durante o encontro devido às queixas no pulso direito.

"É uma lesão mais séria do que o esperado e tenho de ouvir o meu corpo. É com muita tristeza que tenho de regressar a casa", acrescentou o tenista.

O espanhol, de 22 anos, é agora dúvida para o Masters 1000 de Madrid, na próxima semana, numa fase decisiva da temporada de terra batida antes de Roland Garros.

A desistência de Alcaraz, num torneio em que chegou à final na temporada passada, permitirá que o rival italiano Jannik Sinner, que assumiu recentemente a liderança, consolide o primeiro lugar do ranking.

Vídeos em destaque

O que sai da Artemis II? A Lua vai ser uma "bomba de combustível" para missões futuras

10 cêntimos para devolver embalagens. Como receber?

André Leitão, José Condessa, Helena Caldeira e Rodrigo Tomás emocionados com fim de "Rabo de Peixe"

Papa convidado para os 110 anos das aparições de Fátima

"Pensei que era um médico". Trump apaga imagem de si próprio como Jesus Cristo e culpa jornalistas

