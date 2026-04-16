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Três estreias na convocatória da seleção feminina de voleibol

16 abr, 2026 - 18:07 • Lusa

Rita Campos, Joana Milho e Inês Campos são as novidades da lista para a Liga Europeia.

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O selecionador nacional feminino de voleibol, Hugo Silva, divulgou esta quinta-feira a convocatória para a participação na Liga Europeia, em que as novidades são as chamadas das estreantes Rita Campos, Joana Milho e Inês Campos.

A Liga Europeia congrega as antigas Golden e Silver League, esta última conquistada pelas portuguesas em 2024, e segundo o novo figurino assume-se agora como a principal via de qualificação para o Europeu de 2028, garantindo quatro vagas.

Vila do Conde será o palco do primeiro grande teste, entre 5 e 7 de junho, onde Portugal terá a responsabilidade de organizar o Torneio 5 da fase de grupos, defrontando a Macedónia e a Hungria. Os trabalhos terão início a 18 de maio, em Santo Tirso.

Em declarações aos canais de comunicação da Federação Portuguesa de Voleibol, Hugo Silva não esconde a "magnitude da tarefa que a equipa tem pela frente" e antevê "um ano de exigência máxima, em que a capacidade de superação será a chave para o sucesso". "Será um ano em que o caminho vai ser difícil, mas poderá expor as verdadeiras campeãs que há em cada uma das atletas que serão selecionadas", afirma o técnico.

Após o torneio inaugural em Portugal, a seleção nacional viajará para a Grécia e, posteriormente, para o terreno do vencedor da ronda preliminar.

Convocatória:

- Centrais: Amanda Cavalcanti (Sporting), Joana Garcez (Benfica), Marlene Pereira (CD Fiães) e Raissa Cassamá (Vitória de Guimarães).

- Distribuidoras: Ana Figueiras (Sporting de Braga) e Mariana Garcez (Benfica).

- Zonas 4: Ana Rui Monteiro (FC Porto), Alice Clemente (Benfica), Inês Campos (Castêlo da Maia), Margarida Maia (Sporting de Braga) e Joana Milho (Central Methodist University, EUA).

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