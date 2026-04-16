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UE critica eliminação das restrições a russos e bielorrussos na natação

16 abr, 2026 - 18:02 • Lusa

"O desporto não pode premiar a agressão", declara o comissário europeu Glenn Micallef, após o anúncio da World Athletics de que nadadores russos e bielorrussos passariam a competir em igualdade de condições com os restantes.

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O comissário europeu Glenn Micallef criticou esta quinta-feira a decisão da World Aquatics de autorizar atletas russos e bielorrussos a competir com bandeiras e hinos, classificando-a como "um grave erro".

"O desporto não pode premiar a agressão. A Europa não aceitará esta normalização", afirmou Micallef, numa reação à medida anunciada pelo organismo internacional, no contexto da guerra na Ucrânia.

A World Aquatics informou no dia 13 de abril que os nadadores daqueles países poderão participar em provas internacionais em igualdade de condições com os restantes, incluindo a utilização dos respetivos equipamentos, bandeiras e hinos.

Com esta decisão, Rússia e Bielorrússia recuperam o estatuto pleno na federação internacional, depois de um período em que os seus atletas estiveram sujeitos a limitações ou excluídos das principais competições. A participação destes desportistas tem sido um tema sensível no desporto internacional, com várias modalidades a adotarem soluções distintas, entre exclusões totais, estatuto neutro ou reintegração progressiva.

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