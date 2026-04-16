Yolanda Hopkins e Francisca Veselko passam ronda inaugural do Margaret River Pro

16 abr, 2026 - 12:54 • Lusa

Disputa-se a segunda etapa do circuito mundial.

As surfistas portuguesas Yolanda Hopkins e Francisca Veselko ultrapassaram esta quinta-feira a primeira ronda do Margaret River Pro, segunda etapa do circuito mundial, depois de afastarem a costa-riquenha Brisa Hennessy e a norte-americana Bella Kenworthy, respetivamente.

Depois de ter caído nesta fase na etapa inaugural do Championship Tour, em Bells Beach, também na Austrália, Yolanda Hopkins, em estreia no circuito principal, eliminou Brisa Hennessy, com um total de 12,67 pontos (6,37 e 6,30 nas melhores ondas), contra 9,33 (5,00 e 4,33) da surfista da Costa Rica.

A também estreante Francisca Veselko repetiu a qualificação na primeira ronda de Bells Beach, quando afastou Hennessy, e triunfou com 10,00 (6,17 e 3,83), numa bateria equilibrada, em que Bella Kenworthy fez 9,50 (5,00 e 4,50).

Na segunda ronda, Yolanda Hopkins vai defrontar a havaiana Gabriela Bryan, finalista vencida em Bells Beach, onde eliminou Francisca Veselko, que agora vai defrontar a norte-americana Caroline Marks, campeã olímpica em Paris2024.

