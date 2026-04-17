Adam Yates é o novo líder de “O Gran Camiño”
17 abr, 2026 - 17:56 • Lusa
Etapa-rainha sorriu ao britânico da UAE-Emirates.
O ciclista Adam Yates (UAE Emirates) deu um passo decisivo para conquistar “O Gran Camiño”, ao conquistar, esta sexta-feira, isolado a etapa rainha da quinta edição, no alto de Cabeza de Meda.
Figura maior desta edição da prova galega, Yates confirmou com autoridade o seu favoritismo, impondo-se no final dos 145,7 quilómetros desde Xinzo de Limia, com o tempo de 3:37.18 horas, e assumindo a liderança da geral.
"Foi uma etapa dura, com muitas subidas e algumas estradas técnicas. No final, foi um dia difícil, sobretudo esta ascensão final, que era super inclinada e com estrada irregular, o que acrescentava dificuldade. Os rapazes fizeram um excelente trabalho a controlar a corrida durante toda a jornada e estou feliz por ter conseguido finalizar", resumiu o ciclista de 33 anos.
Para somar o 33º triunfo da carreira, o britânico atacou a quatro quilómetros do final, deixando a distantes 46 segundos o ciclista norueguês Jorgen Nordhagen (Visma-Lease a Bike), que manteve o segundo lugar na geral, a 34.
O anterior camisola amarela, o italiano Alessandro Pinarello (NSN), foi terceiro na etapa, a 1.04 minutos, e fecha agora o pódio, a 54 segundos. Nelson Oliveira (Movistar) continua a ser o melhor português, apesar de ter deixado o top 3, ocupando a sétima posição, a 2.46 minutos de Yates.
Numa jornada com três contagens de montanha, duas das quais de primeira categoria, a fuga tardou em formar-se, com Tomas Contte (Aviludo-Louletano-Loulé) a tentar tanto integrá-la que acabou expulso por agressão -- o então camisola da montanha da prova galega foi bloqueado e reagiu da pior maneira.
Estavam decorridos mais de 50 quilómetros quando, finalmente, Lucas Lopes (Efapel), Noah Campos (Tavira-Crédito Agrícola) e Diogo Pinto (Credibom-LA Alumínios-MarcosCar) se destacaram na companhia dos espanhóis Martín Rey (Burgos Burpellet BH), Xabier Isasa (Euskatel-Euskadi) e Andoni López de Abetxuko (Anicolor-Campicarn).
Aos seis juntaram-se, depois, os também portugueses José Bicho (Tavira-Crédito Agrícola) e Rúben Rodrigues (Feira dos Sofás-Boavista) e o espanhol Samuel Fernández, responsável pelo primeiro grande ataque na primeira subida a Cabeza de Meda, de primeira categoria.
O corredor da Caja Rural ganhou mais de 40 segundos aos restantes fugitivos, dos quais se destacaram Lopes, o melhor jovem da última Volta a Portugal, e Rey, numa altura em que o pelotão, controlado pela NSN e pela UAE Emirates estava a mais de três minutos e meio.
Lopes e o espanhol da Burgos Burpellet BH foram alcançados na subida ao Alto de Rodicio, de segunda categoria, pouco antes de George Bennet (NSN) lançar um fulgurante ataque no grupo de favoritos.
O campeão neozelandês teve resposta apenas de Anton Schiffer (Visma-Lease a Bike), com o duo a anular a fuga a uns 13 quilómetros da meta e conquistar uma vantagem de cerca de 30 segundos para os perseguidores, encabeçados pela UAE Emirates e entre os quais ainda seguia Nelson Oliveira.
"Sabia que era complicado chegar [com os favoritos na frente]. Estão aqui excelentes escaladores. Tentei, dei o meu máximo, é o que importa", declarou o ciclista luso da Movistar.
Na derradeira ascensão a Cabeza de Meda, desta feita pela vertente oposta, que incluía 'muros' com até 21% de inclinação, os dois da frente foram apanhados, após uma sucessão de ataques entre os favoritos, que deixou na frente Adam Yates.
O terceiro classificado do Tour2023, que será escudeiro de João Almeida na Volta a Itália, foi perseguido por Nordhagen, sem que Pinarello, com quem o norueguês estava empatado em tempo na geral, conseguisse reagir.
À medida que o risco final se aproximava, o ciclista da UAE Emirates ia aumentando a sua margem para o jovem da Visma, que não terá tarefa fácil na última etapa para recuperar a desvantagem para Yates nos 154,7 quilómetros entre as Neves e Monte Trega (ou Monte de Santa Tecla, como é conhecido em Portugal), onde a meta coincide com uma contagem de montanha de primeira categoria.
"Não é uma má vantagem, mas nunca sabemos até acabar", admitiu Yates.
Após a quarta etapa, o russo Artem Nych (Anicolor-Campicarn), bicampeão da Volta a Portugal, é o ciclista mais bem classificado das equipas portuguesas, na 13.ª posição, embora o colombiano Jesús David Peña (Efapel) tenha sido o melhor no dia de hoje.
"Custou-me um bocado começar a temporada e fui apenas ao meu ritmo a fazer o que podia", disse Peña, que foi nono a 1.54.
