  Bola Branca 18h16
  • 17 abr, 2026
Ténis

Henrique Rocha nas meias-finais de Challenger no Jamor

17 abr, 2026 - 18:46

O próximo adversário vai sair do encontro entre Jaime Faria e Roman Safiullin.

O tenista Henrique Rocha qualificou-se para as meias-finais do Challenger 125 de Oeiras.

O português (126 da lista mundial) derrotou o espanhol Pablo Llamas Ruiz (151º do ranking ATP) por 6-0 e 7-5.

Rocha vai agora defrontar o vencedor do encontro entre o também português Jaime Faria (142º ATP) e o russo Roman Safiullin (126º ATP).

Com esta vitória, o maiato, de 22 anos, tem, pelo menos, garantida a entrada nos 120 melhores tenistas.

