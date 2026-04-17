Henrique Rocha nas meias-finais de Challenger no Jamor
17 abr, 2026 - 18:46
O próximo adversário vai sair do encontro entre Jaime Faria e Roman Safiullin.
O tenista Henrique Rocha qualificou-se para as meias-finais do Challenger 125 de Oeiras.
O português (126 da lista mundial) derrotou o espanhol Pablo Llamas Ruiz (151º do ranking ATP) por 6-0 e 7-5.
Rocha vai agora defrontar o vencedor do encontro entre o também português Jaime Faria (142º ATP) e o russo Roman Safiullin (126º ATP).
Com esta vitória, o maiato, de 22 anos, tem, pelo menos, garantida a entrada nos 120 melhores tenistas.
