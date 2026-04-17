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Confederação do Desporto

Isaac Nader, Neemias Queta e Agate Sousa entre os nomeados a melhor do ano

17 abr, 2026 - 17:35 • Lusa

Prémios entregues a 27 de maio.

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Isaac Nader, Neemias Queta e Agate de Sousa estão entre os nomeados a melhores do ano de 2025 da Confederação do Desporto de Portugal (CDP), a anunciar na 29ª gala, em 27 de maio, em Sintra.

“A iniciativa volta a assumir-se como um dos momentos mais relevantes de celebração do desporto nacional, reunindo atletas, treinadores, dirigentes e representantes institucionais”, refere a CDP em comunicado, acrescentando que esta mesma gala é dedicada ao mérito desportivo.

Na Gala do Desporto de Portugal serão entregues os prémios Melhores do Ano em seis categorias. A votação final ‘online’ estará aberta até 13 de maio, permitindo ao público ter um papel determinante na escolha dos vencedores.

No âmbito da gala, serão ainda distinguidos todos os campeões da Europa e do mundo, nos escalões júnior e sénior, em provas individuais e coletivas, bem como os medalhados dos Jogos Surdolímpicos de 2025.

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