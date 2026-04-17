  • Bola Branca 18h17
  • 16 abr, 2026
Liga dos Campeões

Quatro equipas portuguesas ainda na luta pela Champions de hóquei em patins

17 abr, 2026 - 00:20

Final 8 vai decorrer em Coimbra, entre 6 e 10 de maio.

Está fechada a fase de grupos da Liga dos Campeões de hóquei em patins e estão encontradas as oito equipas que seguem em prova.

No Grupo A nada se alterou na 10ª e última jornada: FC Porto, Barcelona, Trissino e Reus avançam.

Já no Grupo B só o Bassano estava já fora da corrida (e perdeu esta quinta-feira contra o líder Benfica).

Num escaldante Oquei Barcelos – Sporting, os campeões europeus em título derrotaram os leões por 6-5 e terminaram em segundo, à frente, precisamente dos verde e brancos.

Por sua vez, a Oliveirense empatou na última jornada e não conseguiu garantir o quarto posto do grupo, ficando atrás do Liceo.

Agora, a Final 8 da Liga dos Campeões vai decorrer no Pavilhão Mário Mexia, em Coimbra, entre 6 e 10 de maio.

O que sai da Artemis II? A Lua vai ser uma "bomba de combustível" para missões futuras

10 cêntimos para devolver embalagens. Como receber?

André Leitão, José Condessa, Helena Caldeira e Rodrigo Tomás emocionados com fim de "Rabo de Peixe"

Papa convidado para os 110 anos das aparições de Fátima

"Pensei que era um médico". Trump apaga imagem de si próprio como Jesus Cristo e culpa jornalistas

