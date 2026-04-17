Liga dos Campeões
Quatro equipas portuguesas ainda na luta pela Champions de hóquei em patins
17 abr, 2026 - 00:20
Final 8 vai decorrer em Coimbra, entre 6 e 10 de maio.
Está fechada a fase de grupos da Liga dos Campeões de hóquei em patins e estão encontradas as oito equipas que seguem em prova.
No Grupo A nada se alterou na 10ª e última jornada: FC Porto, Barcelona, Trissino e Reus avançam.
Já no Grupo B só o Bassano estava já fora da corrida (e perdeu esta quinta-feira contra o líder Benfica).
Num escaldante Oquei Barcelos – Sporting, os campeões europeus em título derrotaram os leões por 6-5 e terminaram em segundo, à frente, precisamente dos verde e brancos.
Por sua vez, a Oliveirense empatou na última jornada e não conseguiu garantir o quarto posto do grupo, ficando atrás do Liceo.
Agora, a Final 8 da Liga dos Campeões vai decorrer no Pavilhão Mário Mexia, em Coimbra, entre 6 e 10 de maio.
