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Ciclismo

Adam Yates conquista Gran Camiño

18 abr, 2026 - 18:06

Nelson Oliveira fechou em 11º e foi o melhor português. Nych terminou em 10º e foi o melhor de uma equipa lusa.

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O britânico Adam Yates (UAE-Emirates) confirma a vitória final n’ “O Gran Camiño”. Já a última etapa foi conquistada por Alessandro Pinarello (NSN).

No alto do Monte Trega, este foi o primeiro triunfo da carreira para o jovem italiano, de 22 anos.

Entre as várias equipas portuguesas, destaque para o 8º lugar (a 31 segundos) de David Peña (Efapel) e para o 10.º (a 35 segundos) de Jesus del Pino (Aviludo) na etapa.

Na geral, Nelson Oliveira (Movistar) terminou no 11º lugar, a 4.07 minutos, e foi o melhor português.

Já o russo Artem Nych (Anicolor), fechou no 10º lugar, a 4.05 minutos de Yates.

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