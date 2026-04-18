- Bola Branca 18h16
- 17 abr, 2026
-
Em Destaque
Ciclismo
Adam Yates conquista Gran Camiño
18 abr, 2026 - 18:06
Nelson Oliveira fechou em 11º e foi o melhor português. Nych terminou em 10º e foi o melhor de uma equipa lusa.
O britânico Adam Yates (UAE-Emirates) confirma a vitória final n’ “O Gran Camiño”. Já a última etapa foi conquistada por Alessandro Pinarello (NSN).
No alto do Monte Trega, este foi o primeiro triunfo da carreira para o jovem italiano, de 22 anos.
Entre as várias equipas portuguesas, destaque para o 8º lugar (a 31 segundos) de David Peña (Efapel) e para o 10.º (a 35 segundos) de Jesus del Pino (Aviludo) na etapa.
Na geral, Nelson Oliveira (Movistar) terminou no 11º lugar, a 4.07 minutos, e foi o melhor português.
Já o russo Artem Nych (Anicolor), fechou no 10º lugar, a 4.05 minutos de Yates.
- Bola Branca 18h16
- 17 abr, 2026
-
Comentários