Andebol. Benfica – Sporting na final da Taça de Portugal

O Benfica vence o Águas Santas, por 36-22, na segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal de andebol. Encarnados vão encontrar Sporting na final.

Os encarnados tiveram de dar a volta à eliminatória depois de terem perdido 28-31 na primeira mão.

Reinier Taboada foi o melhor marcador do encontro, com 8 golos.

Já o Sporting eliminou o Marítimo depois de vencer na segunda mão por 42-28 já depois de um 37-40 na primeira mão.

A final da Taça de Portugal vai decorrer em Alcobaça, a 7 de junho.

Os leões, que têm dominado a modalidade nos últimos anos em Portugal, vão tentar ser a primeira equipa a ganhar 5 Taças consecutivas.

Já o Benfica regressa à final desde 2020/21, quando perdeu com o FC Porto.