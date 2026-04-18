Bárbara Timo termina Europeu em nono

Um yuko, num combate equilibrado, eliminou este sábado Bárbara Timo (-70 kg) nos oitavos de final dos Europeus em Tblissi, com a judoca portuguesa a terminar em nono lugar.

Timo, medalha de bronze europeia em 2021 e prata e bronze mundial em 2019 e 2022, cedeu no combate frente à suíça April Fohouo, de 20 anos e campeã mundial de juniores, num pormenor que ditou a eliminação.

A judoca do Benfica, que, após os Jogos Olímpicos de Paris'2024, regressou à categoria de -70 kg, consentiu um yuko [pontuação mais baixa no judo] perto de meio do combate, num ataque da suíça que Timo tentou evitar 'in extremis'.

Timo ainda caiu de barriga no tatami, mas uma ligeira lateralidade deu a pequena vantagem à oponente, face às novas regras no judo e à reintrodução da pontuação mais baixa, com o objetivo de evitar, sem vantagens claras, combates empatados.

A correr contra o relógio, Timo procurou reverter a situação diante de Fohouo, que já tinha visto um castigo, mas a árbitra belga Heather Lootsens não voltou a penalizar a helvética quando esta deixou de atacar e fez apenas gestão de riscos.

Antes, no combate inaugural no Palácio Olímpico dos Desportos, Bárbara Timo tinha entrado muito bem, com um triunfo claro diante da fisicamente poderosa judoca turca Sinem Oruc, a quem eliminou por ippon [pontuação máxima].

Bárbara Timo resolveu a questão a meio do combate, com um 'implacável' juji gatame, uma chave de braço que obriga à desistência do oponente, sob risco de luxação na articulação, quando estavam decorridos dois minutos.

Naquele que foi o seu sétimo Europeu desde 2019, ano em que a judoca, nascida no Rio de Janeiro, passou a representar Portugal, Timo repetiu o resultado de 2025, em Podgorica (um nono lugar), tendo como melhores desempenhos um quinto (2023, em -63 kg) e um terceiro (2021).

Portugal termina a sua participação em Tblissi no domingo, dia em que competem as categorias mais pesadas e no qual terá em ação Diogo Brites (+100 kg), no segundo europeu da carreira, e Rochele Nunes (+78 kg), o seu sexto, mas primeira prova continental depois de ter sido mãe, em maio de 2025.