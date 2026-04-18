  Bola Branca
  17 abr, 2026
Klara Lukan bate recorde da Europa dos 10 quilómetros e fica abaixo dos 30m

18 abr, 2026 - 20:48

Marca passa a ser a 18ª do mundo.

A atleta eslovena Klara Lukan tornou-se na primeira europeia de sempre a baixar dos 30 minutos nos 10 quilómetros depois de vencer a prova em 29:50.

Numa prova, em Villa de Laredo, Espanha, Klara Lukan melhorou o seu melhor tempo em 36 segundos e melhorou o recorde europeu em 17 segundos.

O anterior recorde (30:07 minutos) era de Megan Keith.

A nova marca europeia é agora a 18ª melhor de sempre.

De recordar que o recorde do mundo é da queniana Agnes Jebet Ngetich (28:46 minutos).

Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 17 abr, 2026
