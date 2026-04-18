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Oscar Schmidt

Morreu o melhor jogador de basquetebol do Brasil

18 abr, 2026 - 20:30 • Lusa

Oscar Schmidt lutava contra um cancro há vários anos. Recusou jogar na NBA para continuar a representar a seleção.

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O brasileiro Oscar Schmidt, um dos maiores nomes de sempre do basquetebol mundial e recordista de pontos em Jogos Olímpicos, morreu aos 68 anos, divulgou a federação nacional em comunicado.

“O maior jogador da história do basquetebol brasileiro despede-se como um ícone absoluto do desporto, deixando um legado que redefiniu os limites do que era possível”, lê-se no site oficial da Federação Brasileira de Basquetebol (CBB), numa nota em que não é divulgada a causa de morte.

De acordo com imprensa local, Schmidt lutava contra um cancro desde 2011 e, apesar de estar estável, acabou por ser internado de urgência num hospital de São Paulo, com o seu óbito a ser declarado pouco depois.

Conhecido como o 'Mão Santa', Schmidt marcou 49.737 pontos ao longo da sua longa carreira (1974 a 2003), um recorde mundial que se manteve até ser ultrapassado pelo norte-americano LeBron James, em 2024.

O antigo extremo esteve em cinco Jogos Olímpicos e mantém-se como o melhor marcador da história olímpica, com mais de mil pontos.

Schmidt jogou no Brasil, Itália e Espanha e recusou a oportunidade de chegar à Liga norte-americana (NBA), em 1984, apesar de ter sido selecionado nesse ano pelos New Jersey Nets.

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