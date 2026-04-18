Voleibol. Sporting vs Benfica na final

18 abr, 2026 - 23:20 • Carlos Calaveiras

Campeonato vai voltar a ser decidido pelos dois grandes de Lisboa.

O Sporting já estava na final e este sábado ficou a saber que vai reencontrar o Benfica nas partidas decisivas do campeonato de voleibol.

Os encarnados derrotaram o Leixões, por 3-0, na quarta partida da meia-final.

A equipa da Luz venceu com os parciais de 23-25, 14-25 e 16-25 e carimbou o 3-1 final da meia-final.

O Sporting já tinha “despachado” o Vitória Guimarães, por 3-0.

Agora, na final, Benfica e Sporting vão encontrar-se pela terceira vez consecutiva. Os leões são os campeões em título e levaram sempre a melhor sobre as águias esta época quer no campeonato, quer na Supertaça, quer na Taça de Portugal.

Vídeos em destaque

Trump vs. Leão XIV. "É paradoxal um governo evocar a religião para a guerra e dizer que o Papa tem de se calar"

Papa: "O mundo está a ser destruído por alguns tiranos"

Criança abraça Leão XIV, que comprou colar para a sobrinha

"O Jardel do Sporting fisicamente nunca existiu"

Núncio acusa UGT de estar “agarrada” a questões ideológicas

