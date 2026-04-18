Voleibol. Sporting vs Benfica na final
18 abr, 2026 - 23:20 • Carlos Calaveiras
Campeonato vai voltar a ser decidido pelos dois grandes de Lisboa.
O Sporting já estava na final e este sábado ficou a saber que vai reencontrar o Benfica nas partidas decisivas do campeonato de voleibol.
Os encarnados derrotaram o Leixões, por 3-0, na quarta partida da meia-final.
A equipa da Luz venceu com os parciais de 23-25, 14-25 e 16-25 e carimbou o 3-1 final da meia-final.
O Sporting já tinha “despachado” o Vitória Guimarães, por 3-0.
Agora, na final, Benfica e Sporting vão encontrar-se pela terceira vez consecutiva. Os leões são os campeões em título e levaram sempre a melhor sobre as águias esta época quer no campeonato, quer na Supertaça, quer na Taça de Portugal.
