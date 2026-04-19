Celtics vencem confortavelmente na estreia a titular de Neemias nos playoffs

19 abr, 2026 - 22:03 • Diogo Camilo

Boston garantiu a vitória por 123-91 frente aos Philadelphia 76ers no Jogo 1 dos playoffs. Poste português teve problemas com faltas, mas fez 13 pontos em 15 minutos, não falhando qualquer lançamento.

Os Boston Celtics de Neemias Queta venceram na tarde deste domingo os Philadelphia 76ers por 123-91 no Jogo 1 dos quartos de final do Este, na estreia nos playoffs.

O poste português foi titular pela primeira vez nos playoffs, depois de ter ajudado os Celtics nos últimos dois anos, sempre a partir do banco.

Com problemas com faltas logo no início do jogo, Neemias somou apenas 15 minutos, conseguindo 13 pontos, 2 ressaltos, uma assistência e um bloco.

Queta foi o terceiro melhor marcador dos Celtics, atrás de Jaylen Brown, que teve 26 pontos, e de Jayson Tatum, com 25, as duas estrelas da equipa.

Pelos 76ers, Tyrese Maxey não foi além dos 21 pontos, enquanto Paul George fez 17 e VJ Edgecombe 13. Joel Embiid falhou o jogo, estando ainda a recuperar de uma apendicite.

O próximo jogo entre Celtics e 76ers está marcado para terça-feira, dia 21 de abril, às 00h00 de Lisboa.

Facebook
Twitter
Comentar
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 17 abr, 2026
Trump vs. Leão XIV. "É paradoxal um governo evocar a religião para a guerra e dizer que o Papa tem de se calar"

Papa: "O mundo está a ser destruído por alguns tiranos(...)

Criança abraça Leão XIV, que comprou colar para a sobr(...)

"O Jardel do Sporting fisicamente nunca existiu"

Núncio acusa UGT de estar “agarrada” a questões ideoló(...)