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Jaime Faria pela primeira vez no quadro principal de um Masters 1000

21 abr, 2026 - 19:01 • Lusa

Em Madrid, o tenista lisboeta aproveitou a desistência de Lloyd Harris para se apurar para a ronda principal.

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O tenista português Jaime Faria qualificou-se pela primeira vez para o quadro principal de um Masters 1.000, depois de ter beneficiado da desistência do sul-africano Lloyd Harris na segunda e decisiva ronda da qualificação em Madrid.

O lisboeta, 136.º do mundo, até perdeu o primeiro set, mas conseguiu empatar o encontro com o sul-africano (155.º), que desistiu antes do início do terceiro set, com o resultado em 4-6 e 6-3, após uma hora e 17 minutos.

Pela segunda vez no 'qualifying' de um Masters 1.000, depois de ter caído na segunda ronda em Roma em 2025, Jaime Faria assegurou o apuramento, assegurando virtualmente a subida ao 127.º posto do ranking ATP.

Com presença já assegurada no quadro principal, Nuno Borges, 49.º do ranking, vai defrontar o argentino Mariano Navone, 45.º, no terceiro encontro entre ambos, com uma vitória para cada um.

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