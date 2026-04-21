Jaime Faria pela primeira vez no quadro principal de um Masters 1000

O tenista português Jaime Faria qualificou-se pela primeira vez para o quadro principal de um Masters 1.000, depois de ter beneficiado da desistência do sul-africano Lloyd Harris na segunda e decisiva ronda da qualificação em Madrid.

O lisboeta, 136.º do mundo, até perdeu o primeiro set, mas conseguiu empatar o encontro com o sul-africano (155.º), que desistiu antes do início do terceiro set, com o resultado em 4-6 e 6-3, após uma hora e 17 minutos.

Pela segunda vez no 'qualifying' de um Masters 1.000, depois de ter caído na segunda ronda em Roma em 2025, Jaime Faria assegurou o apuramento, assegurando virtualmente a subida ao 127.º posto do ranking ATP.

Com presença já assegurada no quadro principal, Nuno Borges, 49.º do ranking, vai defrontar o argentino Mariano Navone, 45.º, no terceiro encontro entre ambos, com uma vitória para cada um.