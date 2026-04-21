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Wembanyama é o primeiro vencedor unânime do prémio de defensor do ano da NBA

21 abr, 2026 - 08:16 • Inês Braga Sampaio

O poste francês dos San Antonio Spurs também é, aos 22 anos, o mais jovem de sempre a ser eleito jogador defensivo do ano.

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Victor Wembanyama tornou-se, esta terça-feira, o primeiro basquetebolista da história da NBA a ser eleito jogador defensivo do ano por unanimidade.

Em 43 anos, nunca um jogador tinha recebido 100% dos votos (100 de 100) para o primeiro lugar. O poste francês dos San Antonio Spurs, de 22 anos, torna-se também o mais jovem da história a conquistar o galardão.

"Estou super, super feliz por vencer este prémio e muito orgulhoso por ser o primeiro vencedor unânime de sempre", admitiu "Wemby", em reação à NBC Sports Network.

Wembanyama, duas vezes All-Star, liderou a NBA em bloqueios de lançamento (3,1 por jogo), além de ter registado uma média de 25,0 pontos e 11,5 ressaltos por jogo.

"Wemby" junta-se a David Robinson, Alvin Robertson e Kawhi Leonard na lista de jogadores dos Spurs que venceram o prémio de defensor da época.

Em segundo, na votação, ficou Chet Holmgren, dos Oklahoma City Thunder, e em terceiro Ausar Thompson, dos Detroit Pistons.

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