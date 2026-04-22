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Andebol. Paulo Jorge Pereira vai continuar na seleção mais dois anos
22 abr, 2026 - 17:16
Renovação ainda não é oficial, mas já foi confirmada pelo técnico.
O selecionador de andebol, Paulo Jorge Pereira, vai renovar contrato com a Federação até 2028.
"Ainda não encontramos o momento ideal para o divulgar publicamente, mas o acordo [com a FAP] já está feito e a duração é até ao verão de 2028", disse Paulo Jorge Pereira, em declarações à agência Lusa.
Paulo Jorge Pereira, de 61 anos, está à frente da seleção portuguesa desde 2016.
De recordar que Portugal vai coorganizar o Euro 2028, juntamente com Espanha e Suíça.
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