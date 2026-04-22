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Celtics deixam-se empatar com exibição apagada de Neemias

22 abr, 2026 - 08:47 • Inês Braga Sampaio

Philadelphia 76ers chegam ao 1-1, em Boston, e tiram o "fator casa" aos Celtics, na 1ª ronda do play-off da NBA.

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Os Boston Celtics permitiram o empate, por 1-1, na primeira ronda do play-off da NBA, ao perderem em casa diante dos Philadelphia 76ers, por 111-97.

O poste português Neemias Queta, novamente titular, esteve apagado. Marcou oito pontos e captou seis ressaltos, em 27:45 minutos de jogo.

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Melhor estiveram Jaylen Brown, que chegou aos 36 pontos, e Jayson Tatum, que assinou um duplo-duplo de 19 pontos e 14 ressaltos.

Os "Jays" foram os únicos jogadores a alcançar os dois dígitos, entre a equipa de Boston. Algo que contrasta com a prestação dos Sixers, que tiveram cinco jogadores a registar dez ou mais pontos.

VJ Edgecombe, com um duplo-duplo de 30 pontos e dez ressaltos, Tyrese Maxey, com 29 pontos, e Paul Gorge, com 19, foram os principais destaques.

Os 76ers chegam ao empate (1-1) na primeira ronda do play-off e tiram o "fator casa" aos Celtics: os próximos dois jogos serão em Philadelphia.

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