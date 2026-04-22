Paul Seixas conquista Flèche Wallone
22 abr, 2026 - 16:24
Jovem gaulês é o mais jovem de sempre a ganhar esta clássica.
O francês Paul Seixas, de 19 anos 210 dias, é o mais jovem de sempre a vencer a clássica Flèche Wallone e o segundo mais jovem de sempre a conquistar um triunfo numa prova do World Tour, o escalão mais alto do ciclismo.
O ciclista da Decathlon, com bisavô português, venceu a corrida com três segundos de vantagem sobre Mauro Schmid (Jayco) e Ben Tulett (Visma).
"É uma vitória enorme! No ano passado assistia na TV, agora venho aqui e venço na minha primeira participação. É realmente inacreditável", refere Seixas.
O mais jovem de sempre a ganhar uma prova do World Tour é Remco Evenepoel, que tinha, na altura, 19 anos 190 dias quando venceu a clássica de San Sebastian em 2019.
