  • Bola Branca 12h45
  • 22 abr, 2026
Paul Seixas conquista Flèche Wallone

22 abr, 2026 - 16:24

Jovem gaulês é o mais jovem de sempre a ganhar esta clássica.

O francês Paul Seixas, de 19 anos 210 dias, é o mais jovem de sempre a vencer a clássica Flèche Wallone e o segundo mais jovem de sempre a conquistar um triunfo numa prova do World Tour, o escalão mais alto do ciclismo.

O ciclista da Decathlon, com bisavô português, venceu a corrida com três segundos de vantagem sobre Mauro Schmid (Jayco) e Ben Tulett (Visma).

"É uma vitória enorme! No ano passado assistia na TV, agora venho aqui e venço na minha primeira participação. É realmente inacreditável", refere Seixas.

O mais jovem de sempre a ganhar uma prova do World Tour é Remco Evenepoel, que tinha, na altura, 19 anos 190 dias quando venceu a clássica de San Sebastian em 2019.

Vídeos em destaque

Trump vs. Leão XIV. "É paradoxal um governo evocar a religião para a guerra e dizer que o Papa tem de se calar"

Entrevista

Trump vs. Leão XIV. "É paradoxal um governo evocar a religião para a guerra e dizer que o Papa tem de se calar"

Papa: "O mundo está a ser destruído por alguns tiranos"

Papa: "O mundo está a ser destruído por alguns tiranos(...)

Criança abraça Leão XIV, que comprou colar para a sobrinha

Criança abraça Leão XIV, que comprou colar para a sobr(...)

"O Jardel do Sporting fisicamente nunca existiu"

"O Jardel do Sporting fisicamente nunca existiu"

Núncio acusa UGT de estar “agarrada” a questões ideológicas

Núncio acusa UGT de estar “agarrada” a questões ideoló(...)