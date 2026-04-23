Andebol. Benfica – Sporting joga-se esta sexta-feira
23 abr, 2026 - 20:34
Data foi sugerida pela polícia.
O Benfica – Sporting, para o campeonato de andebol, foi antecipado para esta sexta-feira, a partir das 19h30.
O encontro teve várias alterações de hora e esta será – tudo indica – a última versão.
Foi a polícia que aconselhou a mudança da hora da partida para que não houvesse cruzamento de adeptos do Sporting do jogo de andebol com os do Benfica em trânsito para o jogo de futebol.
De recordar que o Benfica - Moreirense, em futebol, está marcado para este sábado às 18h00.
