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Keldon Johnson dos Spurs eleito melhor sexto jogador da NBA

23 abr, 2026 - 07:53 • Inês Braga Sampaio

Extremo-base tornou-se no primeiro jogador de San Antonio a marcar mil pontos como suplente numa só temporada.

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Keldon Johnson, extremo-base dos San Antonio Spurs, foi eleito sexto homem da época na NBA, o prémio que distingue o melhor suplente.

Johnson participou nos 82 jogos dos Spurs na fase regular, sempre a partir do banco, e tornou-se no primeiro jogador da franquia de San Antonio a marcar mil pontos como suplente numa só temporada.

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"Fui titular durante muito tempo. Agora, é a minha vez de começar no banco. Continuo a analisar o jogo, saio do banco, entro em campo e faço o que tenho de fazer", afirma Johnson, em declarações à ESPN.

Keldon Johnson recebeu 63 dos 100 votos possíveis para o primeiro lugar, para um total de 404 pontos. Em segundo, com 331 pontos (e 34 votos para o primeiro lugar), ficou Jaime Jaquez Jr., dos Miami Heat. Tim Hardaway Jr., dos Denver Nuggets, completa o pódio, com 45 pontos.

É o segundo galardão referente à fase regular para jogadores dos San Antonio Spurs, depois de Victor Wembanyama ter sido o primeiro vencedor unânime de sempre do prémio de melhor defesa.

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