Nuno Borges eliminado em Madrid
23 abr, 2026 - 16:16
Torneio espanhol fica sem tenistas lusos.
O tenista Nuno Borges foi afastado pelo argentino Mariano Navone na primeira ronda do Masters 1000 de Madrid.
O português, número 49 do ranking mundial, não conseguiu ultrapassar o atual 45º jogador do ranking ATP e perdeu por 6-3 e 6-4, em 1h27.
Apesar da derrota, Nuno Borges deve conseguir manter-se dentro do top 50 mundial.
De recordar que também Jaime Faria foi eliminado na primeira ronda do torneio espanhol.
