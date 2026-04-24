Alcaraz não defende título em Roland Garros
24 abr, 2026 - 18:06
Espanhol está lesionado no pulso.
O tenista Carlos Alcaraz vai falhar Roland Garros por lesão no pulso.
O espanhol não vai defender o título conquistado no ano passado no Grand Slam francês.
“Depois dos resultados dos exames realizados hoje, decidimos que o mais prudente é sermos cautelosos e não participar em Roma e Roland Garros, aguardando para avaliar a evolução e decidir quando regressarei aos courts. É um momento complicado para mim, mas tenho a certeza de que sairemos mais fortes daqui”, lê-se na mensagem deixada nas redes sociais.
Alcaraz, que se lesionou no open de Barcelona, é o atual número 2 do Ranking ATP.
