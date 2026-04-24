Futsal

Benfica goleia e está na final da Taça de futsal

24 abr, 2026 - 20:15

Arthur foi expulso e falha jogo decisivo.

O Benfica goleou o Nun'Álvares, por 5-0, e carimbou o acesso à final da Taça de Portugal de futsal.

Os golos dos encarnados foram apontados por Jacaré, André Coelho (2), Raul Moreira e Diogo Almeida.

Nota ainda para a expulsão de Arthur. O ala das águias agrediu Pelé Romão e não vai jogar a final.

Na outra meia-final, o Sporting vai defrontar o Ferreira do Zêzere, a partir das 21h00.

