Futsal
Benfica goleia e está na final da Taça de futsal
24 abr, 2026 - 20:15
Arthur foi expulso e falha jogo decisivo.
O Benfica goleou o Nun'Álvares, por 5-0, e carimbou o acesso à final da Taça de Portugal de futsal.
Os golos dos encarnados foram apontados por Jacaré, André Coelho (2), Raul Moreira e Diogo Almeida.
Nota ainda para a expulsão de Arthur. O ala das águias agrediu Pelé Romão e não vai jogar a final.
Na outra meia-final, o Sporting vai defrontar o Ferreira do Zêzere, a partir das 21h00.
