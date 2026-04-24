Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 24 abr, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Vela

Classe 470. Beatriz Gago e Rodolfo Pires na medal race da semana olímpica

24 abr, 2026 - 22:10 • Lusa

Provas estão a decorrer em França.

A+ / A-

Beatriz Gago e Rodolfo Pires vão competir pelas medalhas da classe 470 na Semana Olímpica Francesa em Hyères, depois de esta sexta-feira terem marcado um oitavo e um segundo lugares nas regatas do dia, subindo a quintos da geral.

À frente da equipa do Clube Naval de Portimão, que tem 38 pontos, estão os espanhóis Jordi Hernández e Marta Alcantara (12 pontos), os britânicos Martin Wrigley e Bettine Harris (21), os franceses Matisse Pacaud e Lucie De Gennes (28) e os italianos Giacomo Ferrari e Alessandra Dubbini (32).

Nas 'medal series' de sábado, reservadas aos 10 primeiros, não estarão Diogo Costa e Carolina João - os velejadores do Clube Naval de Cascais registaram hoje um 12.º e um 14.º lugares e fecham a competição em 12.º, com 74 pontos, a 28 do 10.º, última embarcação que avança para as regatas das medalhas.

Na fórmula kite, Mafalda Pires de Lima fechou a competição no 13.º lugar. A olímpica lusa totalizou 134 pontos, numa especialidade em que a francesa Lauriane Nolot, foi a melhor, com 15, repetindo o triunfo de Palma de Maiorca.

Em ILCA 7, nenhum português avançou para as regatas pelas medalhas - o melhor, com presença na frota de ouro, foi João Pontes, 39.º com 226 pontos. Lourenço Mateus, na frota de prata, foi 69.º (115).

Ricardo Correia, em IQFoil, foi 56.º classificado (361).

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 24 abr, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Avô e neto regressam a 1976 para "jogar" com as primeiras legislativas livres. "O melhor foi nascerem em democracia"

50 anos das eleições de 1976

Avô e neto regressam a 1976 para "jogar" com as primeiras legislativas livres. "O melhor foi nascerem em democracia"

Trump vs. Leão XIV. "É paradoxal um governo evocar a religião para a guerra e dizer que o Papa tem de se calar"

Trump vs. Leão XIV. "É paradoxal um governo evocar a r(...)

Um ano da morte de Francisco. Aura Miguel recorda o Papa que um dia lhe ofereceu rosas

Um ano da morte de Francisco. Aura Miguel recorda o Pa(...)

Medina pede a Montenegro fim da "birra": "Passámos há muito o limite tolerável" com ministra da Saúde

Medina pede a Montenegro fim da "birra": "Passámos há (...)

Sentimento de “impunidade é muito negativo". Violação deve ser um crime público, diz Rui Pereira

Sentimento de “impunidade é muito negativo". Violação (...)