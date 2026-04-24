Classe 470. Beatriz Gago e Rodolfo Pires na medal race da semana olímpica

Beatriz Gago e Rodolfo Pires vão competir pelas medalhas da classe 470 na Semana Olímpica Francesa em Hyères, depois de esta sexta-feira terem marcado um oitavo e um segundo lugares nas regatas do dia, subindo a quintos da geral.

À frente da equipa do Clube Naval de Portimão, que tem 38 pontos, estão os espanhóis Jordi Hernández e Marta Alcantara (12 pontos), os britânicos Martin Wrigley e Bettine Harris (21), os franceses Matisse Pacaud e Lucie De Gennes (28) e os italianos Giacomo Ferrari e Alessandra Dubbini (32).

Nas 'medal series' de sábado, reservadas aos 10 primeiros, não estarão Diogo Costa e Carolina João - os velejadores do Clube Naval de Cascais registaram hoje um 12.º e um 14.º lugares e fecham a competição em 12.º, com 74 pontos, a 28 do 10.º, última embarcação que avança para as regatas das medalhas.

Na fórmula kite, Mafalda Pires de Lima fechou a competição no 13.º lugar. A olímpica lusa totalizou 134 pontos, numa especialidade em que a francesa Lauriane Nolot, foi a melhor, com 15, repetindo o triunfo de Palma de Maiorca.

Em ILCA 7, nenhum português avançou para as regatas pelas medalhas - o melhor, com presença na frota de ouro, foi João Pontes, 39.º com 226 pontos. Lourenço Mateus, na frota de prata, foi 69.º (115).

Ricardo Correia, em IQFoil, foi 56.º classificado (361).