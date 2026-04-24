- Bola Branca 12h44
- 24 abr, 2026
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Entrevista Bola Branca
"Poucas modalidades em Portugal podem dizer que têm 4 atletas no top-25 mundial", diz diretor técnico de triatlo
24 abr, 2026 - 12:55 • Carlos Calaveiras
Bruno Salvador, em declarações a Bola Branca, fala em ambição e explica plano. Comitiva está no Uzbequistão para a primeira prova do Campeonato do Mundo de triatlo e parte para esta época internacional numa posição inédita.
Estão bem em cima as expectativas da comitiva portuguesa para o Campeonato do Mundo de triatlo, em Samarkand, no Uzbequistão. Com cinco portugueses em ação – Maria Tomé (em ação sábado, 9h00), Vasco Vilaça, Ricardo Batista, Miguel Tiago Silva e João Nuno Batista (todos a seguir, às 11h45) –, arranca o primeiro ano de qualificação olímpica, uma história que começa definitivamente em junho, com as provas pontuáveis.
Bola Branca conversou com Bruno Salvador, diretor técnico nacional, que assume a ambição por contar com quatro atletas no top-25 do mundo, algo que muito poucas seleções podem dizer.
“Vamos para este Campeonato do Mundo com expectativas elevadas dada a qualidade de atletas que temos neste momento. Estamos num momento muito bom da modalidade, com quatro atletas no top-25”, assinala Salvador, mencionando Maria Tomé, Ricardo Batista, Miguel Tiago Silva e Vasco Vilaça, que ganhou a medalha de bronze no Campeonato do Mundo e que é atualmente o 4º classificado do ranking mundial.
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“Isso faz com que aumente a expectativa de virmos a ter bons resultados, mas sabemos da dificuldade que é atingir um bom resultado no final do Campeonato do Mundo.”
Se no ano passado, para encontrar-se o campeão mundial, contavam as três melhores provas mais o resultado da finalíssima, este ano a dosagem é maior, contando cinco provas mais a finalíssima. “Eleva ainda mais a dificuldade”, garante Bruno Salvador.
“Costumo dizer que o triatlo é para todos, que não é para super atletas, mas temos realmente super atletas na modalidade e que permitem ter estes resultados”, elogia.
No dia 18 de maio inaugura-se a qualificação olímpica. Depois de voltar a elogiar os “excelentes atletas”, Salvador contextualiza o porquê do otimismo: “Já têm experiência de irem a uns Jogos Olímpicos, são muito novos. Contamos conseguir, outra vez, que eles estejam presentes nos Jogos, não só em grupo e em estafeta, mas também individualmente”.
O plano no arranque do Campeonato do Mundo é “melhorar o resultado dos anos anteriores”. Ou seja, “queremos qualificar três homens, que só está ao alcance de poucas seleções do mundo, e levar também duas melhores e uma estafeta”.
Segundo Bruno Salvador, diz ainda a Bola Branca, “há poucas modalidades em Portugal que podem dizer que têm quatro atletas no top-25 mundial e também há muito poucas seleções que podem dizer que têm, neste momento, a iniciar uma qualificação olímpica quatro atletas no top-25, que aumentam a probabilidade de termos bons resultados”.
O campeonato do mundo de triatlo é composto por nove provas, contando para a classificação final apenas os tais cinco melhores resultados.
O calendário completo:
- Samarkand (Uzbequistão) (25 abril)
- Yokohama (Japão) (16 maio)
- Alghero (Itália) (30 maio) + prova de estafeta a 31 de maio
- Quiberon (França) (20 junho) + prova de estafeta a 21 de junho
- Hamburgo (Alemanha) – (11 julho) + prova de estafeta a 12 de julho (campeonato do mundo de estafetas)
- Londres (Reino Unido) (25 julho)
- Weihai (China) – (29 agosto)
- Karlovy Vary (República Checa) – (13 setembro)
- Pontevedra (Espanha) – Grand Final (24-27 setembro) + prova de estafeta
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