Futsal
Sporting ganha e marca encontro com Benfica na final da Taça de Portugal
24 abr, 2026 - 22:59
Jogo decisivo vai decorrer este domingo, a partir das 18h30, em Gondomar.
O Sporting venceu o Ferreira do Zêzere, por 6-2, e está na final da Taça de Portugal de futsal.
Em destaque esteve Bernardo Paçó, guarda-redes dos leões, com um golo e duas assistências.
Os outros tentos da equipa de Alvalade foram apontados por Wesley, Bruno Pinto (2), Alex Merlim e um autogolo de Francisco Oliveira.
Já pelo Ferreira ainda descontaram Mahrez e Kaká.
Também esta sexta-feira, o Benfica derrotou o Nun’Alvares, por 5-0.
O dérbi da final vai decorrer este domingo, a partir das 18h30, em Gondomar.
