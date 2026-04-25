Basquetebol. João Carvalho derrota Carlos Barroca e é o novo presidente da Federação

João Carvalho foi, este sábado, eleito para a presidência da Federação Portuguesa de Basquetebol (FPB), ao vencer as eleições para a liderança do organismo em Assembleia Geral eleitoral com dois terços dos votos.

O presidente eleito, que liderava a Lista A e já desempenhava funções como secretário-geral da FPB, sucede a Manuel Fernandes para o quadriénio 2026-2030 e garantiu 40 votos num universo de 60, correspondentes aos delegados que, de forma sequencial, foram chamados a exercer o seu direito de voto.

Para alcançar a liderança da FPB, João Carvalho suplantou Carlos Barroca, antigo vice-presidente da NBA que encabeçava a Lista C e arrecadou os 20 votos restantes - a Lista B, liderada por Valdemar Cabral, concorria apenas ao Conselho de Arbitragem.

A eleição, realizada no auditório do Centro de Medicina Desportiva de Lisboa, no Estádio Universitário, em Lisboa, registou ainda a abstenção de um dos delegados, que se encontra fora do país, sendo que 12 dos votos foram registados por correspondência.

Manuel Fernandes vai deixar a presidência da FPB após ter atingido o limite de três mandatos, durante os quais Portugal chegou pela primeira vez ao Europeu feminino e à segunda fase do Eurobasket masculino, além da inédita presença de um português na Liga norte-americana (NBA), Neemias Queta, campeão em 2024 pelos Boston Celtics.

Na Lista A, encabeçada por João Carvalho, João Espanha assumirá funções enquanto presidente da Mesa da Assembleia Geral (MAG), enquanto José Azevedo Rodrigues comandará o Conselho Fiscal, Pedro Santiago o Conselho de Disciplina, Catarina Santos Ferreira o Conselho de Justiça e Rui Valente o Conselho de Arbitragem, respetivamente.