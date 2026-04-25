Vasco Vilaça vence primeira etapa do Mundial de triatlo

O português Vasco Vilaça vence a primeira etapa do Mundial de Triatlo 2026. O triatleta luso foi o mais rápido em Samarcanda, no Uzbequistão.

Vasco Vilaça cumpriu a distância em 1:43.33 horas, à frente do alemão Henry Graf e do canadiano Charles Paquet.

Esta foi a primeira vitória do triatleta do Benfica em provas do Mundial depois de ter tido vários segundos lugares nas provas do ano passado.

Os outros portugueses terminaram em oitavo (Ricardo Batista), 12º (Miguel Tiago Silva) e 20º (João Nuno Batista).

Já na prova feminina, Maria Tomé terminou em 14º lugar.

Para o Mundial, das nove provas do calendário, contam os cinco melhores resultados, mais a finalíssima.

O calendário completo: