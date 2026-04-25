- Bola Branca 18h15
- 24 abr, 2026
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Triatlo
Vasco Vilaça vence primeira etapa do Mundial de triatlo
25 abr, 2026 - 17:16 • Carlos Calaveiras
Mundial tem nove eventos e contam os melhores cinco resultados, mais a finalíssima. Outros três portugueses estiveram em prova.
O português Vasco Vilaça vence a primeira etapa do Mundial de Triatlo 2026. O triatleta luso foi o mais rápido em Samarcanda, no Uzbequistão.
Vasco Vilaça cumpriu a distância em 1:43.33 horas, à frente do alemão Henry Graf e do canadiano Charles Paquet.
Esta foi a primeira vitória do triatleta do Benfica em provas do Mundial depois de ter tido vários segundos lugares nas provas do ano passado.
Os outros portugueses terminaram em oitavo (Ricardo Batista), 12º (Miguel Tiago Silva) e 20º (João Nuno Batista).
Já na prova feminina, Maria Tomé terminou em 14º lugar.
Para o Mundial, das nove provas do calendário, contam os cinco melhores resultados, mais a finalíssima.
O calendário completo:
- Samarkand (Uzbequistão) (25 abril)
- Yokohama (Japão) (16 maio)
- Alghero (Itália) (30 maio) + prova de estafeta a 31 de maio
- Quiberon (França) (20 junho) + prova de estafeta a 21 de junho
- Hamburgo (Alemanha) – (11 julho) + prova de estafeta a 12 de julho (campeonato do mundo de estafetas)
- Londres (Reino Unido) (25 julho)
- Weihai (China) – (29 agosto)
- Karlovy Vary (República Checa) – (13 setembro)
- Pontevedra (Espanha) – Grand Final (24-27 setembro) + prova de estafeta
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