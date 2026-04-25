Voleibol. Sporting derrota Benfica e adianta-se na final

O Sporting, vencedor da fase regular, adiantou-se na final dos play-offs do campeonato nacional de voleibol, ao vencer em casa o Benfica por 3-0, no primeiro jogo de um duelo à melhor de cinco.

A formação verde e branca impôs-se pelos parciais de 25-23, 28-26 e 25-19.

O segundo encontro da final está marcado para o próximo sábado, na Luz, e o terceiro para 6 de maio, em Alvalade, com os leões em busca de revalidar o cetro e arrebatar o seu oitavo título e as águias à procura do 13.º e primeiro desde 2023/24.

De recordar que o Sporting já tinha batido os encarnados nos dois encontros da fase regular do campeonato, na final da Taça de Portugal e na Supertaça.