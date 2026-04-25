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Voleibol
Voleibol. Sporting derrota Benfica e adianta-se na final
25 abr, 2026 - 22:11 • Lusa
A segunda partida da final está marcada para o próximo sábado no pavilhão da Luz.
O Sporting, vencedor da fase regular, adiantou-se na final dos play-offs do campeonato nacional de voleibol, ao vencer em casa o Benfica por 3-0, no primeiro jogo de um duelo à melhor de cinco.
A formação verde e branca impôs-se pelos parciais de 25-23, 28-26 e 25-19.
O segundo encontro da final está marcado para o próximo sábado, na Luz, e o terceiro para 6 de maio, em Alvalade, com os leões em busca de revalidar o cetro e arrebatar o seu oitavo título e as águias à procura do 13.º e primeiro desde 2023/24.
De recordar que o Sporting já tinha batido os encarnados nos dois encontros da fase regular do campeonato, na final da Taça de Portugal e na Supertaça.
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