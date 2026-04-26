Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 24 abr, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Futsal feminino

Benfica conquista Taça de Portugal pela 10ª vez

26 abr, 2026 - 16:07 • Carlos Calaveiras

Final em Gondomar contra o Nun' Alvares.

A+ / A-

O Benfica venceu o Nun'Álvares, por 1-0, e conquistou a Taça de Portugal de futsal feminino.

O único golo da partida, em Gondomar, foi apontado por Fifó.

A partida entre as duas melhores equipas da atualidade na modalidade foi equilibrada.

A equipa de Fafe já conquistou Supertaça e Taça da Liga esta época.

O Benfica conquistou a 10ª Taça de Portugal na carreira, a quarta consecutiva.

Também este domingo vai disputar-se a final da Taça de Portugal masculina, entre Benfica e Sporting, a partir das 18h30.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 24 abr, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Um ano da morte de Francisco. Aura Miguel recorda o Papa que um dia lhe ofereceu rosas

Papa Francisco

Um ano da morte de Francisco. Aura Miguel recorda o Papa que um dia lhe ofereceu rosas

Trump vs. Leão XIV. "É paradoxal um governo evocar a religião para a guerra e dizer que o Papa tem de se calar"

Trump vs. Leão XIV. "É paradoxal um governo evocar a r(...)

Avô e neto regressam a 1976 para "jogar" com as primeiras legislativas livres. "O melhor foi nascerem em democracia"

Avô e neto regressam a 1976 para "jogar" com as primei(...)

Medina pede a Montenegro fim da "birra": "Passámos há muito o limite tolerável" com ministra da Saúde

Medina pede a Montenegro fim da "birra": "Passámos há (...)

Sentimento de “impunidade é muito negativo". Violação deve ser um crime público, diz Rui Pereira

Sentimento de “impunidade é muito negativo". Violação (...)