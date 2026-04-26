Futsal feminino
Benfica conquista Taça de Portugal pela 10ª vez
26 abr, 2026 - 16:07 • Carlos Calaveiras
Final em Gondomar contra o Nun' Alvares.
O Benfica venceu o Nun'Álvares, por 1-0, e conquistou a Taça de Portugal de futsal feminino.
O único golo da partida, em Gondomar, foi apontado por Fifó.
A partida entre as duas melhores equipas da atualidade na modalidade foi equilibrada.
A equipa de Fafe já conquistou Supertaça e Taça da Liga esta época.
O Benfica conquistou a 10ª Taça de Portugal na carreira, a quarta consecutiva.
Também este domingo vai disputar-se a final da Taça de Portugal masculina, entre Benfica e Sporting, a partir das 18h30.
- Bola Branca 18h15
- 24 abr, 2026
-
