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Hóquei em patins feminino
Benfica conquista Taça de Portugal
26 abr, 2026 - 16:30 • Carlos Calaveiras
Partida equilibrada contra equipa do segundo escalão.
O Benfica venceu o Stuart Massamá, por 3-2, e conquista a 12ª Taça de Portugal de hóquei feminino.
Aimée Blackman, Raquel Santos e Sara Roces fizeram os golos das encarnadas.
Já pela equipa da segunda divisão marcaram Raquel Duarte e Rita Barros.
As campeãs nacionais em título ainda suaram quando, a 13 segundos do fim, o Stuart Massamá desperdiçou uma grande penalidade.
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