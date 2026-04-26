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Hóquei em patins feminino

Benfica conquista Taça de Portugal

26 abr, 2026 - 16:30 • Carlos Calaveiras

Partida equilibrada contra equipa do segundo escalão.

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O Benfica venceu o Stuart Massamá, por 3-2, e conquista a 12ª Taça de Portugal de hóquei feminino.

Aimée Blackman, Raquel Santos e Sara Roces fizeram os golos das encarnadas.

Já pela equipa da segunda divisão marcaram Raquel Duarte e Rita Barros.

As campeãs nacionais em título ainda suaram quando, a 13 segundos do fim, o Stuart Massamá desperdiçou uma grande penalidade.

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