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Futsal. Benfica conquista Taça de Portugal
26 abr, 2026 - 20:55
Leões derrotados em Gondomar.
O Benfica derrotou o Sporting, por 6-5, e conquistou a Taça de Portugal de futsal.
Num jogo intenso e impróprio para cardíacos, no pavilhão de Gondomar, houve quase de tudo: golos vários, livres diretos, expulsões e incerteza no marcador.
Pelos encarnados marcaram Carlos Monteiro (2), Kutchy, Jacaré, Lúcio Rocha e Pany Varela.
Já pelos leões apontaram Rocha, Zicky, Diogo Santos, Merlim e Bruno Pinto.
Com este triunfo, a equipa da Luz passa a somar nove Taças de Portugal e “rouba” um título que era dos leões.
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