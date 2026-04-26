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Hóquei em patins. Sporting ganha Taça de Portugal

26 abr, 2026 - 21:03 • Lusa

Leões goleiam Óquei de Barcelos em Tomar.

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O Sporting venceu pela sexta vez a Taça de Portugal de hóquei em patins, revalidando o título, ao golear na final da edição 2025/26 o Óquei de Barcelos por 4-0, em encontro disputado em Tomar.

O argentino Gonzalo Romero, vulgo Nolito, marcou aos três, quatro, 29 e 45 minutos, o último de livre direto, os quatro tentos dos verde e brancos.

Os leões, que já tinham conquistado o troféu em 1975/76, 1976/77, 1983/84, 1989/90 e 2024/25, reforçaram o terceiro lugar do ranking, atrás de FC Porto (19) e Benfica (15), enquanto o Óquei de Barcelos continua com quatro cetros.

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