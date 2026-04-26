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Maratona de londres

Menos de duas horas: Sawe bate recorde do mundo da Maratona e faz história

26 abr, 2026 - 12:00

Queniano fez o tempo de 1h59m30. A corrida de Londres registou as três melhores marcas de sempre na prova.

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O queniano Sabastian Sawe venceu este domingo a Maratona de Londres com um novo recorde do mundo.

Sawe fez os 42,195 quilómetros em uma hora, 59 minutos e 30 segundos. É o primeiro humano a completou a prova abaixo de duas horas.

O maratonista, de 30 anos, á vencedor em Londres em 2025, destronou outro queniano, Kelvin Kiptum, que tinha feito duas horas e 35 segundos em Chicago, menos de um ano antes da sua morte num acidente de viação.

O segundo classificado deste domingo também fez um tempo abaixo de duas horas. O também queniano Yomif Kejelcha fez mais onze segundos do que Sawe: 1hora, 59 minutos e 41 segundos.

Também melhor do que Kiptum, fez o terceiro classificado, o ugandês Jacob Kiplimo: duas horas mais 28 segundos.

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