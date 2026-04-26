Pogacar, pois claro, mas Seixas ainda deu trabalho na Liège-Bastogne-Liège
26 abr, 2026 - 15:37
Ciclista da UAE-Emirates teve companhia do jovem luso-descendente até 13 quilómetros da meta.
O esloveno Tadej Pogacar conquista mais uma Liège-Bastogne-Liège, a quarta da carreira.
O chefe de fila da UAE-Emirates disparou a 35 quilómetros da meta, na subida a La Redoute, e só o jovem Paul Seixas o conseguiu acompanhar.
Pogacar, de 27 anos, só conseguiu descarregar o francês da Decatlhon a 13 quilómetros da meta e, a partir daí, controlou até vencer o seu 13º monumento.
O campeão do Mundo chegou com 43 segundos de vantagem para Seixas e Remco Evenepoel foi terceiro a 1.42 minutos.
Pogacar fez cinco corridas em 2026. Venceu quatro (Strade Bianche, Mião-San Remo, Volta a Flandres e agora Liège-Bastogne-Liège) e foi segundo no Paris-Roubaix.
A corrida até começou mal para o esloveno que ficou cortado no pelotão devido a uma queda e chegou a estar a quatro minutos da frente.
No final, Pogacar comentou: "Significa muito para mim voltar a ganhar uma das maiores corridas do ciclismo. Não faço muitas provas, por isso há muita pressão para corresponder em dias como hoje. Estou muito feliz e não podia estar mais orgulhoso da equipa".
Depois, deixou também elogios para Paul Seixas, de 19 anos e bisavô português: "Na La Redoute eu forcei muito e percebi que ele estava no elástico, mas ficou comigo. Fiquei impressionado, mas depois colaborámos e abrimos uma diferença grande, o que foi bom para nós. Como ele estava tão forte, eu já estava preparado para sprintar, mas conheço a Roche aux Faucons, coloquei o meu ritmo e ele ficou para trás."
Havia um português em prova. Afonso Eulálio, da Bahrain, terminou a 9.25 minutos da frente.
