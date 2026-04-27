João Almeida falha a Volta a Itália: "Ter estado doente afetou demasiado a minha preparação"

João Almeida vai falhar a 109.ª Volta a Itália, onde era um dos principais candidatos à vitória final, por não ter tido a preparação condicionada por doença, anunciou o ciclista português da UAE Emirates. “Infelizmente, não estarei à partida da Volta a Itália no próximo mês como estava planeado. Ter estado doente nos últimos meses afetou demasiado a minha preparação, o que significa que não estarei suficientemente preparado tempo”, começou por escrever o melhor voltista português da atualidade, nas redes sociais. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui Vice-campeão em título da Vuelta, João Almeida tinha o Giro como o grande objetivo desta temporada, lamentando na sua publicação falhar uma corrida de que tanto gosta.

“Após ter falado com a equipa, decidimos que o melhor era optar por um período de descanso e mudar o foco para outros objetivos mais tardios na época. Ainda não decidimos quais serão, mas isso será feito tranquilamente nas próximas semanas”, revelou. O corredor de A-dos-Francos, de 27 anos, era apontado como o grande adversário de Jonas Vingegaard (Visma-Lease e Bike), o dinamarquês que o derrotou na Vuelta, na 109.ª edição da ‘corsa rosa’, que começa em 8 de maio, em Nessebar, na Bulgária, e termina em 31 de maio, em Roma. “Por agora, é tempo de descansar”, conclui Almeida.