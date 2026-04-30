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Luciano Darderi é o quarto tenista do top-30 confirmado no Estoril Open

30 abr, 2026 - 15:45 • Lusa

Tenista italiano, 22.º do mundo, junta-se ao russo Andrey Rubev (12.º), ao norueguês Casper Ruud (15.º) e ao espanhol Alejandro Davidovich Fokina (23.º).

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O italiano Luciano Darderi foi confirmado na próxima edição do Estoril Open, que passa a ter quatro tenistas do top-30 presentes, anunciou esta quinta-feira a organização do único torneio do circuito ATP que se disputa em Portugal.

Darderi, 22.º do mundo, junta-se ao russo Andrey Rubev (12.º), ao norueguês Casper Ruud (15.º) e ao espanhol Alejandro Davidovich Fokina (23.º) no lote de tenistas colocados entre os 30 melhores do mundo.

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No Clube de Ténis do Estoril, já foram igualmente anunciados o português Nuno Borges (49.º) e o suíço Stan Wawrinka (106.º), antigo número três mundial que está a disputar a sua última temporada como profissional.

“Estou muito feliz por dizer que este ano será o meu primeiro ano no Estoril. Estou muito feliz por poder disputar o Estoril Open em julho. Estou muito entusiasmado. Já ganhei cinco títulos em terra batida, por isso espero poder ganhar mais um este ano no Estoril”, disse Darderi, num vídeo publicado nas redes sociais do torneio.

O Estoril Open regressa este ano ao calendário do circuito principal, depois de ter sido um challenger em 2025, apresentando igualmente novas datas, de 18 a 26 de julho.

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