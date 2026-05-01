  Bola Branca
  • 01 mai, 2026
Godon vence ao sprint, Pogacar lidera Volta à Romandia

01 mai, 2026 - 19:54 • Lusa

Este sábado há etapa de montanha.

O ciclista francês Dorian Godon (INEOS) venceu ao sprint a terceira etapa da Volta à Romandia, que continua a ser liderada pelo esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates), hoje quarto classificado na tirada.

Godon, de 29 anos, cumpriu os 176,6 quilómetros com partida e chegada em Orbe em 3:58.18 horas, batendo sobre a meta o neozelandês Finn Fisher-Black (Red Bull-BORA-hansgrohe), segundo, e o francês Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step), terceiro.

Nas contas da geral, "Pogi", que venceu as últimas duas etapas, segue líder, com 17 segundos de vantagem sobre o alemão Florian Lipowitz (Red Bull-BORA-hansgrohe), segundo, e 26 sobre o francês Lenny Martinez (Bahrain-Victorious), terceiro.

O único português em prova, Ivo Oliveira (UAE Emirates), trabalhou para o líder durante grande parte da tirada e é 83.º à geral.

No sábado, a quarta e penúltima etapa da corrida, que em 2025 foi ganha pelo luso João Almeida, liga Broc a Charmey em 149,6 quilómetros, com perfil de montanha.

Quando a luz falha, eles continuam ligados. Como se vive fora da rede elétrica?

Reportagem Renascença

Quando a luz falha, eles continuam ligados. Como se vive fora da rede elétrica?

Avô e neto regressam a 1976 para "jogar" com as primeiras legislativas livres. "O melhor foi nascerem em democracia"

Avô e neto regressam a 1976 para "jogar" com as primei(...)

Villas-Boas: “Ganhei consciência de Farioli em França, quando se afirmou como alguém revolucionário”

Villas-Boas: “Ganhei consciência de Farioli em França,(...)

Papa assinala 40 anos de Chernobyl. "Que toda a energia atómica esteja ao serviço da paz"

Papa assinala 40 anos de Chernobyl. "Que toda a energ(...)

Vídeo. Montenegro apresenta PTRR: 22,6 mil milhões de euros para 96 medidas transformadoras

Vídeo. Montenegro apresenta PTRR: 22,6 mil milhões de (...)