Godon vence ao sprint, Pogacar lidera Volta à Romandia
01 mai, 2026 - 19:54 • Lusa
Este sábado há etapa de montanha.
O ciclista francês Dorian Godon (INEOS) venceu ao sprint a terceira etapa da Volta à Romandia, que continua a ser liderada pelo esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates), hoje quarto classificado na tirada.
Godon, de 29 anos, cumpriu os 176,6 quilómetros com partida e chegada em Orbe em 3:58.18 horas, batendo sobre a meta o neozelandês Finn Fisher-Black (Red Bull-BORA-hansgrohe), segundo, e o francês Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step), terceiro.
Nas contas da geral, "Pogi", que venceu as últimas duas etapas, segue líder, com 17 segundos de vantagem sobre o alemão Florian Lipowitz (Red Bull-BORA-hansgrohe), segundo, e 26 sobre o francês Lenny Martinez (Bahrain-Victorious), terceiro.
O único português em prova, Ivo Oliveira (UAE Emirates), trabalhou para o líder durante grande parte da tirada e é 83.º à geral.
No sábado, a quarta e penúltima etapa da corrida, que em 2025 foi ganha pelo luso João Almeida, liga Broc a Charmey em 149,6 quilómetros, com perfil de montanha.
