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Medalha olímpica castigada por 20 meses por falhar testes antidopagem

01 mai, 2026 - 21:37 • Lusa

Alysha Newman foi bronze nos Jogos Olímpicos de Paris.

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A canadiana Alysha Newman, medalha de bronze no salto com vara em Paris2024, foi suspensa por 20 meses por falhar três testes antidopagem, anunciou a Unidade de Integridade no Atletismo, que admitiu o fim da carreira da saltadora.

Segundo aquela autoridade, a atleta falhou um controlo sem aviso prévio em fevereiro de 2025 e, depois, mais dois, em agosto de 2025, atingindo o patamar a partir do qual a falta de comparência se pode tornar delito disciplinar em matéria de antidopagem.

Segundo a mesma fonte, a pena foi atenuada para 20 meses, de 24 que constam do quadro penal, por ter sido admitido o fim da carreira da canadiana, o que pode ter pesado na falta de sinalização da localização para a realização dos testes.

Newman, agora com 31 anos, não compete desde maio de 2025, em ‘meetings’ da Liga Diamante, numa carreira que teve como ponto alto o bronze em Paris2024, além de duas finais em Mundiais e duas medalhas em Jogos da Commonwealth, bem como um bronze em Jogos Pan-americanos.

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