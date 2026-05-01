Ténis
Nuno Borges cai em Cagliari
01 mai, 2026 - 18:44 • Lusa
Jogo demorou mais de três horas.
O português Nuno Borges foi eliminado no torneio italiano de Cagliari, ao perder em três sets com o transalpino Matteo Arnaldi, num equilibrado encontro dos quartos de final deste torneio do circuito Challenger.
Nuno Borges, 49º classificado do ranking mundial e terceiro cabeça de série em Cagliari, cedeu perante Arnaldi, número 103 do mundo, pelos parciais de 6-3, 6-7 (2-7) e 7-6 (7-3), após uma maratona de três horas e dois minutos de confronto no ‘court’ em terra batida.
O tenista português, de 29 anos, tinha vencido nos oitavos de final o chileno Cristian Garin, 85º colocado do ranking mundial, também em três sets, depois de ter ficado isento de disputar a primeira eliminatória deste torneio do circuito secundário.
