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Canoagem
Portugal tem 16 convocados para Taça do Mundo de canoagem
01 mai, 2026 - 19:10 • Lusa
Provas vão decorrer entre 8 a 10 de maio em Szeged.
O duplo medalhado olímpico Fernando Pimenta integra a lista de 16 convocados da seleção portuguesa para a etapa de Szeged, na Hungria, da Taça do Mundo de canoagem, anunciou a federação.
Fernando Pimenta, medalhado em Londres2012 e Tóquio2020, competirá em K1 1.000 m e K1 5.000 m, de 8 a 10 de maio em Szeged, enquanto João Ribeiro e Messias Baptista tripulam um K2, em 500 metros, em que também estarão em ação Iago Bebiano e Bruno Brasileiro.
Bebiano e Brasileiro lideram um dos K4 500 m, com Duarte Cerdeira e André Moreira, enquanto Pedro Casinha e Gustavo Gonçalves se juntam a Ribeiro e Baptista noutra embarcação.
Bruno Brasileiro também competirá em K1 5.000 metros, enquanto Pedro Casinha (200 m), André Moreira (500 m) e Duarte Cerdeira (500 m) também competirão a solo.
O contingente feminino apresenta sete canoístas, com Ana Brito, Teresa Portela, Ana Rodrigues e Maria Gomes no K4 500, enquanto Clara Duarte e Teresa Portela tripulam o K2 500.
Beatriz Fernandes compete em C1 500 metros, mas também em C2 500 metros, com Inês Penetra, que a solo estará no C1 200.
Esta é a primeira participação internacional da seleção portuguesa esta época, seguindo-se Brandeburgo, na Alemanha, ainda em maio, a caminho da qualificação para os Jogos Olímpicos Los Angeles2028.
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