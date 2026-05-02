Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 01 mai, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Ténis

Jaime Faria na final de Mauthausen

02 mai, 2026 - 16:00 • Lusa

Português vai defrontar o vencedor da partida entre Lukas Neumayer e Roman Safiullin.

A+ / A-

O tenista português Jaime Faria apurou-se para a final do torneio austríaco de Mauthausen, ao vencer nas meias-finais em dois sets o norte-americano Darwin Blanch, nas meias-finais da prova austríaca do circuito Challenger, em terra batida.

Jaime Faria, 136.º classificado do ranking mundial e sétimo cabeça de série neste torneio do circuito Challenger de terra batida, venceu com relativa facilidade um tenista posicionado muito abaixo na hierarquia da ATP (Darwin Blanch ocupa a 244.ª posição), pelos parciais de 6-3 e 6-2, após 57 minutos de confronto.

O jogador português vai disputar no domingo a final frente ao vencedor do encontro entre o austríaco Lukas Neumayer, número 195 do mundo, e o russo Roman Safiullin, que ocupa o 176.º posto do ranking masculino.

Jaime Faria, de 22 anos, tentará conquistar na Áustria o primeiro título individual em 2026, depois de ter alcançado dois no circuito Challenger em 2024, em Oeiras e em Curitiba, no Brasil.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 01 mai, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Quando a luz falha, eles continuam ligados. Como se vive fora da rede elétrica?

Reportagem Renascença

Quando a luz falha, eles continuam ligados. Como se vive fora da rede elétrica?

Avô e neto regressam a 1976 para "jogar" com as primeiras legislativas livres. "O melhor foi nascerem em democracia"

Avô e neto regressam a 1976 para "jogar" com as primei(...)

Villas-Boas: “Ganhei consciência de Farioli em França, quando se afirmou como alguém revolucionário”

Villas-Boas: “Ganhei consciência de Farioli em França,(...)

Papa assinala 40 anos de Chernobyl. "Que toda a energia atómica esteja ao serviço da paz"

Papa assinala 40 anos de Chernobyl. "Que toda a energ(...)

Vídeo. Montenegro apresenta PTRR: 22,6 mil milhões de euros para 96 medidas transformadoras

Vídeo. Montenegro apresenta PTRR: 22,6 mil milhões de (...)