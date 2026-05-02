- Bola Branca 18h16
- 01 mai, 2026
-
Em Destaque
Ciclismo
Pogacar reforça liderança na Volta à Romandia
02 mai, 2026 - 15:38
Terceira vitória na prova deste ano para o líder da UAE Emirates.
O esloveno Tadej Pogacar venceu a quarta etapa da Volta à Romandia e reforçou a liderança na prova.
O chefe de fila da UAE Emirates atacou a 20 quilómetros da meta, durante a última subida do dia.
No final, Pogacar chegou com 14 segundos de avanço de Florian Lipowitz (Red Bull) e 1.42 sobre Pablo Castrillo (Movistar).
Este domingo corre-se a última etapa e o campeão do mundo tem 35 segundos de vantagem sobre Lipowitz.
Pogacar soma já três etapas nesta prova de 2026.
De recordar que o português João Almeida (UAE Emirates) foi o vencedor da Volta à Romandia no ano passado.
- Bola Branca 18h16
- 01 mai, 2026
-
Comentários