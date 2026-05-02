Pogacar reforça liderança na Volta à Romandia

O esloveno Tadej Pogacar venceu a quarta etapa da Volta à Romandia e reforçou a liderança na prova.

O chefe de fila da UAE Emirates atacou a 20 quilómetros da meta, durante a última subida do dia.

No final, Pogacar chegou com 14 segundos de avanço de Florian Lipowitz (Red Bull) e 1.42 sobre Pablo Castrillo (Movistar).

Este domingo corre-se a última etapa e o campeão do mundo tem 35 segundos de vantagem sobre Lipowitz.

Pogacar soma já três etapas nesta prova de 2026.

De recordar que o português João Almeida (UAE Emirates) foi o vencedor da Volta à Romandia no ano passado.