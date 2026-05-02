Atletismo

Três recordes nacionais no Mundial de estafetas

02 mai, 2026 - 18:30 • Lusa

As provas estão a decorrer no Botsuana.

O primeiro dia dos Mundiais de estafetas, a decorrerem em Gaborone, capital do Botsuana, renderam a Portugal três recordes nacionais, nas estafetas feminina e mista 4x100 metros e nos 4x400 metros, conseguindo todas o apuramento.

Lorene Bazolo, Tatjana Pinto, Beatriz Castelhano e Arialis Gandulla fixaram em 43,11 segundos o novo máximo português nos 4x100 metros femininos, batendo os 43,86 fixados em junho de 2025.

O resultado na terceira série de qualificação rendeu ainda ao quarteto o apuramento para a final, marcada para domingo, pelas 15:24 de Lisboa, e para os Mundiais de 2027.

Idêntico feito nos 4x400 metros, cuja final está agendada para as 15:51 de domingo, com Pedro Afonso, Ericsson Tavares, João Coelho e Omar Elkhatib a garantirem lugar na discussão das medalhas, e em Pequim2027, com novo recorde nacional.

Os 2.59,01 minutos conseguidos hoje na qualificação superam os 2.59,70 logrados no ano passado.

Na estafeta mista 4x100, David Landim, Lorene Bazolo, Delvis Santos e Arialis Gandulla avançaram para a segunda ronda de qualificação, com a 15.ª melhor marca do dia, o recorde nacional de 41,45 segundos.

No domingo, disputarão nova ronda de classificação, em que lutarão pela disputa das medalhas e pelo apuramento para o campeonato do mundo do próximo ano.

O primeiro dia de competição em Gaborone ficou marcado por dois recordes do mundo, ambos nos 4x100 mistos, nos quais a equipa jamaicana, de Ackeem Blake, Tina Clayton, Kadrian Goldson e Tia Clayton, correram em 39,99 segundos, batendo o máximo que tinha sido fixado já hoje, mas pelo Canadá, com Eliezer Adjibi, Marie-Éloise Leclair, Duan Asemota e Audrey Leduc a terem feito a corrida em 40,07.

Programa horário de domingo
13h02 – 4x100m (X) 2.ª Ronda de Qualif. – Carlos Nascimento, David Landim e Delvis Santos + Arialis Martínez, Lorène Bazolo e Tatjana Pinto

15h05 – 4x100m (X) FINAL

15h24 – 4x100m (F) FINAL – Beatriz Andrade, Beatriz Castelhano, Íris Silva, Arialis Martínez, Lorène Bazolo e Tatjana Pinto

15h51 – 4x400m (M) FINAL – Ericsson Tavares, João Coelho, Omar Elkhatib, Pedro Afonso, Ricardo dos Santos, André Franco

