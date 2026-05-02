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Voleibol. Sporting a uma vitória do bicampeonato
02 mai, 2026 - 18:07
Leões ganham, sem espinhas, no pavilhão da Luz.
O Sporting venceu o Benfica, por 3-0, e está a uma vitória do bicampeonato no voleibol.
No pavilhão da Luz, os leões confirmaram o favoritismo e ganharam com os parciais 18-25, 22-25 e 22-25.
De recordar que os verde e brancos já tinham ganho a primeira partida da final.
O jogo decisivo pode então ser já na próxima quarta-feira, a partir das 20h00. Se o Sporting vencer é campeão.
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