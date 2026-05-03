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Andebol. Sporting é tricampeão nacional

03 mai, 2026 - 00:57

Leões derrotaram o FC Porto em casa.

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O Sporting venceu o FC Porto, por 36-29, e carimbou o tricampeonato de andebol. É o seu 22º título.

Este sábado, os leões já venciam ao intervalo por três golos (15-12) e alargaram distâncias no segundo tempo.

Acha que sabe tudo sobre o treinador do FC Porto? Ouça o podcast O Código Farioli

Os irmãos Costa, Francisco e Martim, voltaram a estar em destaque, tal como o guarda-redes Kristensen.

A duas jornadas do fim, a equipa de Alvalade soma 45 pontos, contra 38 do FC Porto.

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